30 metrelik reaktör kara yoluyla taşınıyor! 4 gün sürecek

İspanya`nın Bilbao Limanı`nda gemiye yüklenen SASA Polyester Sanayi AŞ`nin elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için kullanacağı reaktör, denizdeki yolculuğun ardından Mersin Uluslararası Limanı`na indirildi.

Burada çekiciye alınan reaktörün, Adana`daki SASA Polyester Sanayi AŞ`nin sahasına götürülmesi için yolculuğu başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, D-400 kara yolunda yaklaşık 55 kilometre mesafe kat edilecek güzergahta, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ önlem aldı.

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Kara yoluyla 4 günde Adana`ya ulaştırılması planlanan reaktör, SASA Polyester Sanayi AŞ`nin elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için 950 milyon dolar yatırımla kurulumuna başladığı tesiste kullanılacak.