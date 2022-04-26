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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:19

30 metrelik reaktör kara yoluyla taşınıyor! 4 gün sürecek

İspanya'nın Bilbao Limanı'ndan yüklenip Mersin Uluslararası Limanı'na indirilen, elyaf ve polyester ham maddesi üretiminde kullanılacak 30 metre uzunluğuna 8,5 metre yüksekliğine sahip reaktörün kara yoluyla 4 günde Adana'ya ulaştırılması planlanıyor.

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