250 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden otomobiller için teklif yağıyor

Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha ucuza satışa sunulan ikinci el araçlara da yönelebiliyor.
Piyasaya göre uyguna satılan araçlar, açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları az hasarlı, bazıları ise hasarsız olan araçlara adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumda olan bazı otomobiller ise yedek parça için satın alınabiliyor.
İşte 250 bin TL'den başlayan o otomobiller...
2004 Model, RENAULT Marka, Clio Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 1149cm3, Rengi Beyaz.
Fiyat: 300 bin TL.
2000 Model, FIAT Marka, HL WEEKEND Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sation Wagon, Çekiş Tipi Önden Çekiş, Rengi Gri.
Fiyat: 250 bin TL.
2006 Model, HYUNDAI Marka, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Hatcback 5 Kapı, Rengi Gri.
Fiyat: 260 bin TL.
2010 Model, FORD Marka, JA8 TipliYakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyat: 295 bin TL.
2010 Model, CHEVROLET Marka, KL1J-CRUZE 1.6 MT5 Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel.
Fiyat: 300 bin TL.
2001 Model, FIAT Marka, BRAVA. Tipli, Yakıt Tipi, Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Hatcback 5 Kapı.
Fiyat: 300 bin TL.
2005 Model, RENAULT Marka, CLİO SYMBOL 1.5 DCİ Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gümüş Gri.
Fiyat: 260 bin TL.
2005 Model, OPEL Marka, ASTRA Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah.
Fiyatı: 300 bin TL.
2003 Model, OPEL Marka, VECTRA 2 2 COMF DTR AT AC Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri.
Fiyat: 250 bin TL.
2015 Model, FIAT Marka, 323 Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz.
Fiyat: 275 bin TL.
2017 Model, RENAULT Marka, SR Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyat: 270 bin TL.
2000 Model, NISSAN Marka, PRİMERA 1.6 COMFORT Tipli,Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel.
Fiyat: 300 bin TL.
Satışa konulan araçların ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden ulaşılabiliyor.