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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 01:51

250 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden otomobiller için teklif yağıyor

Ekonomik koşullar, kredi faizleri ve vergi oranları gibi bazı faktörler sebebiyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları değişiklik gösteriyor. Bu noktada ucuz otomobil satın almak isteyen vatandaşlar icradan satılan ikinci el otomobilleri de uygun fiyatları sebebiyle tercih edebiliyor. 250 bin TL'den başlayan otomobiller için adeta teklif yağıyor. İşte Renault, Fiat, Hyundai, Ford, Land Rover, Chevrolet, Opel, Volvo ve Nissan otomobiller...

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