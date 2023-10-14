250 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden otomobiller için teklif yağıyor

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Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha ucuza satışa sunulan ikinci el araçlara da yönelebiliyor.





Piyasaya göre uyguna satılan araçlar, açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları az hasarlı, bazıları ise hasarsız olan araçlara adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumda olan bazı otomobiller ise yedek parça için satın alınabiliyor.



İşte 250 bin TL'den başlayan o otomobiller...