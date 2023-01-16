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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:38

2024'te zorunlu oluyor! İçecek ambalajları için yeni karar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Depozito Yönetim Sistemini, bu yıl içerisinde tamamlayıp, 2024 itibarıyla da zorunlu hale getireceklerini bildirdi.

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