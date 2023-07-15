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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:14

2 bin 500 rakımda zahter bereketi yaşanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son haftalarda yağan yağmurların ardından ortaya çıkan zahterler, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

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