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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 09:32

1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte özellikleri

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün, Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde hizmete girecek. 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak.

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