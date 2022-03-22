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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Mart 2022 Salı 13:43

15 saatlik yolu 5 dakikada geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücülerin boğazdaki kıtalar arası yolculuğu 5 dakika sürüyor.

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