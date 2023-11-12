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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 14:19

14 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 14 Kasım aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Dondurulmuş Gıdalar, Kahvaltılıklar, Turşu Çeşitleri, Kuruyemiş ve atıştırmalık grubunda seçili ürünler indirimli fiyatlarla yer alacak. BİM'de bu hafta İçim Yarım Yağlı 5 Kg Yoğurt, 1000 gr İçim Yarım Yağlı Tost-Sandviç Peyniri ve Tereyağı uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler oluyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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