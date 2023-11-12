14 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

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BİM 14 Kasım 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu salı; İçim Tereyağı 750 gr 195 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Ayrıca yöresel bakliyatlarda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta dikkat çeken ürünlerin başında Süt ve Süt ürünleri geliyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

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BİM'de bu hafta salı günü; İçim Yarım Yağlı Tost-Sandviç Peyniri 1000 gr 175 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

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BİM 14 Kasım Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; İçim Tereyağı 750 gr 195 TL, İçim Yarım Yağlı Tost-Sandviç Peyniri 1000 gr 175 TL, İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL, İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 85 TL, İçim Ayran 1 Litre 21,50 TL, İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 18,90 TL, İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 21,50 TL, İçim Labne 400 gr 52,50 TL, İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 34,50 TL, İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 39,50 TL'den yer alıyor.

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BİM'de bu hafta için indirim uygulanan kampanyalı Süt ve süt ürünleri bu kadarla da kalmıyor.

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Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 109 TL, Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 189 TL, Sek Taze Peynir Çeşitleri 29,50 TL, Sek Quark Çeşitleri 140 gr 16,50 TL, Sek Bardak Ayran 3,75 TL, Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 gr 99 TL, Ayca Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 Kg 159 TL, Torku Kakaolu Süt 6x180 ml 39,50 TL, Ayca Lor Peyniri 1000 gr 39,50 TL, Duranlar Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 450 gr 59,50 TL, Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 34,50 TL, Dr. Oetker Pizza Ristorante 600 gr 89,50 TL'den satışa sunulacak.

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BİM'de bu salı bakliyat ürünleri kapsamında; Hasata Osmancık Pirinç 1 Kg 53,25 TL, Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 1 Kg 41 TL, Hasata Koçbaşı Nohut Kırşehir 1 Kg 68,25 TL, Hasata Derinkuyu Kuru Fasulyesi 1 Kg 68,25 TL, Barilla Makarna 500 gr 23 TL, Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 16,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

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BİM aktüel kataloğundaki kuruyemiş ve atıştırmalık ürünlerinde ise; Keyifçe Cevizli Muska 400 gr 49,50 TL, Nutfest Kavrulmuş Kaju 150 gr 42,50 TL, Nutfest Soslu Cips Fıstık 175 gr 17,50 TL, Nutfest Yerli Dakota Çekirdek 600 gr 39,50 TL, Emsal Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr 49 TL, Simbat Karışık Soslu Kuruyemiş 500 gr 59,50 TL, Anında Bitiyo 90 gr 34,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

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İçecek grubunda ise; Berk Siyah Çay Demlik Poşet 100'lü 47,50 TL, Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2 Litre 19,50 TL, Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 29,50 TL, Efor Meyve ve Bitki Çayı Çeşitleri 20'li 19,50 TL olacak.

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