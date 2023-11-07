115 bin TL'den başlayan ikinci el otomobiller! Dikkat: Kaçıran adeta pişman oluyor

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Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş araba almakta zorlanmaya başladı. Ayrıca bu noktada bazı vatandaşlar icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna satılan ikinci el araba modellerini de tercih edebiliyor.





Piyasaya kıyasla uyguna sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Öte yandan bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobilleri kaçıranlar adeta pişman bile olabiliyorlar.





Çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte söz konusu 115 bin TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olabildiği otomobiller...