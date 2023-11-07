  • $28,5018
  • 30,5126
  • 1804.77
  • 7844.8

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 21:04

115 bin TL'den başlayan ikinci el otomobiller! Dikkat: Kaçıran adeta pişman oluyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el otomobil modellerine de yönelmeye başladı. Ayrıca bazı vatandaşlar icradan satışa çıkartılan ikinci el araba modellerini de tercih edebiliyor. İşte söz konusu 115 bin TL'den başlayan ikinci el araba modelleri…

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.