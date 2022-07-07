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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 17:44

104 yıl sonra yeniden basıldı! Aslına uygun özelliklerle Reşat altını tekrar üretildi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, vatandaşların yüksek ilgisi nedeniyle ve piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladı.

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