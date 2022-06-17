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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 10:12

1 ayda 48 bin yolcu kullandı! Rize-Artvin Havalimanı'na büyük ilgi

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda 48 bin 103 yolcu kullandı.

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