2003'ten bugüne 4 milyar ücretsiz ders kitabı... İşte Türkiye'nin eğitim hamlesi

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Başkan Erdoğan, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için açtığımız bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını 355'e taşıdık. Bu sene bir ilki daha gerçekleştirerek bilim ve sanat merkezlerimizde tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz" dedi.