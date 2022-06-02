2003'ten bugüne 4 milyar ücretsiz ders kitabı... İşte Türkiye'nin eğitim hamlesi

Başkan Erdoğan, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için açtığımız bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını 355'e taşıdık. Bu sene bir ilki daha gerçekleştirerek bilim ve sanat merkezlerimizde tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan, "2003 yılından beri yaklaşık 4 milyar kitabı öğrencilerimize ücretsiz olarak verdik. Artık ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Tüm okullarımızı kütüphanesine kavuşturduk. Okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 28 milyondan 60 milyona yükselttik, yıl sonu itibarıyla 100 milyona çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan: Anaokulundan yükseköğretime ve sonrasında iş hayatına kadar devletimizin tüm imkânlarıyla gençlerimizin yanındayız