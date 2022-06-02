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EĞİTİM
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2022 Perşembe 18:51

2003'ten bugüne 4 milyar ücretsiz ders kitabı... İşte Türkiye'nin eğitim hamlesi

Başkan Erdoğan, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Çocuklarımız ve gençlerimiz için açtığımız bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını 355'e taşıdık' ifadelerini kullandı.

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