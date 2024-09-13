Yıllar sonra arşivden çıktı! İstanbul'dan ilk kez göreceğiniz kareler

1911 yılında bir grup bilim adamı ve maceraperest Antarktika'nın Macquarie Adası'nı ziyaret ettiler.
Bir yavru köpek, 1912
Vietnamlı bir anne, çocuklarını ABD'nin bombardıman yaptığı bölgeden kaçırmaya çalışıyor.
Pulitzer ödüllü bu fotoğraf 1965 yılında çekildi.
Kendi buluşu olan su ayakkabıları ile İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçen Yüzbaşı Atilla Hülagü.
Beylerbeyi, 24 Ağustos 1961
Adolf Hitler'in Nepal kralı Truibhuvan'a hediye ettiği 1938 model Mercedes Benz'in başkente taşınması.
Ülkede çok az yol olduğu için araba başkente kadar bu şekilde taşınıyor - 1940.
Müttefik kuvvetler tarafından toplama kampından kurtarılmasının ardından gözyaşlarına boğulan bir Yahudi mahkûm.
Almanya 1945
Nazi baskısından dolayı Almanya'yı terk etmek zorunda kalan ve Atatürk'ün de izniyle Türkiye'ye sığınan Alman bilim insanları.
Ankara, 1930lar.
1941'de Ukrayna'nın Lviv şehrinde Yahudilere karşı uygulanan işkencede 6000'den fazla Yahudi öldürüldü.
Eskiden Avrupa'da egzotik halklardan yerli insanların sergilendiği hayvanat bahçesi benzeri 'insan bahçeleri' vardı.