Yer çekiminin olmadığı iddia edilen yol! Turistler akın ediyor

1 / 12

Marbat kentinin Akabetu Haşir bölgesinde halk tarafından "yer çekiminin olmadığı yol" olarak tanınan 200 metrelik yol, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

2 / 12

Dağlık bölgedeki yolda kontağı kapatılan araçlar yokuş yukarı çıkıyor. Araçlarının kontağını kapatarak içinde oturan sürücüler, bu yolda farklı bir deneyim yaşıyor.

3 / 12

Araçlar ortalama saatte 35 kilometre hızla yokuşu çıkabiliyor. Aracın büyüklüğü ve ağırlığına göre de hızının arttığı belirtiliyor. Yerli ve yabancı turistler bu deneyimi yaşamak için bölgeye gelerek bizzat tecrübe ediyor.

4 / 12

Ayrıca bu 200 metrelik mesafede bardaktan su döküldüğünde su yukarı doğru akıyor. Bu normalde görülmeyen deneyim izleyenlerin ilgisini çekiyor.

5 / 12

Umman Turizm Bakanlığı, bölgeyi turizme kazandırmak için çalışmalar yapıyor. Yolun çevresinde tesisler yapılarak turistlerin hem gezip hem eğlenmesi sağlanmaya çalışıyor.

6 / 12

Farklı hikayelerle anılan bölgelerin göz yanılgısı olduğu söyleniyor

Türkiye, ABD, Çin, Suudi Arabistan gibi çeşitli ülkelerde buna benzer yol ve bölgeler buluyor. Bu bölgeler halk tarafından "yer çekiminin olmadığı" yerler olarak farklı hikayelerle anılıyor.

7 / 12

Bazı bilim insanları buralarda gerçekten yer çekiminin olmadığını belirtirken, bazıları da bunların yalnızca göz yanılması olduğunu ifade ediyor.

8 / 12

Rampa yukarı görülen istikametin aslında aşağı eğimli olduğu söylenerek, normal üstü gözüken olayların göz yanılgısından kaynaklandığı savunuluyor.

9 / 12



10 / 12



11 / 12

