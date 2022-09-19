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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 09:44

Yer çekiminin olmadığı iddia edilen yol! Turistler akın ediyor

Umman'ın güneyindeki Marbat kentinde yer çekiminin olmadığı iddia edilen yol sürücülerde şaşkınlığa yol açıyor.

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