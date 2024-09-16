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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 15:47

Yarım asırdır futbolseverleri bir araya getiriyor! Kerkük'teki 'Beşiktaş Kafe'

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Korya semtinde yaklaşık 50 yıl önce kurulan Beşiktaş Kafe, yıllardır takımın taraftarlarının buluşma noktası olarak biliniyor.