Yarım asırdır futbolseverleri bir araya getiriyor! Kerkük'teki 'Beşiktaş Kafe'

Türk bayrağının Türkmenler için her zaman bir umut, bir milli simge olduğuna dikkati çeken Terzioğlu, şöyle devam etti:





"Beşiktaş takımı bizim için milli bir takımdır. Her şey bir tarafa ortasındaki al bayrağın 100 yıldan beri Kerkük sokaklarında dalgalanması bizim için büyük anlam ifade ediyor."