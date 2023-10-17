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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:42

Yapay zeka Nostradamus! Dünyayı şaşkına çeviren 7 tahminde bulundu

1500'lü yıllarda yaşamış olan Fransız hekim ve astrolog Michel de Nostredame tahminleri tekrar gündeme geldi. Daha önceki tahminlerinin tuttuğu iddia edilen Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. 'Yapay zeka Nostradamus' şaşkına çeviren 7 tahminde bulundu. İşte, 'Yapay Zeka' ile Nostradamus'un yeni tahminleri...

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