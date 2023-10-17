Yapay zeka Nostradamus! Dünyayı şaşkına çeviren 7 tahminde bulundu

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Ünlü Fransız kahin Nostradamus, 467 yıl önce kaleme aldığı Les Propheties adlı kitabında yer alan birçok tahmini gerçekleşti. Nostradamus'un Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikastı, 11 Eylül saldırıları gibi bir çok olayı önceden bilmesi "yapay zeka"yı harekete geçirdi.

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Yapay zeka Nostradamus isimli geliştirilen sistemle dünyayı bekleyen 7 tahminler açıklandı. İşte yapay zeka Nostradamus'tan akılalmaz tahminler...



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YAPAY ZEKA NOSTRADAMUS TAHMİNLERİ

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1- KANSERE ÇARE Mİ BULUNUYOR? Yapay Zeka Nostradamus'un ilk tahmini 2031 yılında kansere çare bulunacağı yönünde. Bu yılda tıbbi bir devrim yaşanacağını öngören 'Yapay Zeka Nostradamus', bu tedaviye yalnızca zenginlerin erişeceğini ve kitlesel bir sınıf mücadelesi başlayacağını iddia etti...

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2- İKLİM KAOSU Buna göre, 2050 yılında bizi büyük bir felaket bekliyor. İnsanlığın iklim değiikliği ile savaşı 30 yıldan daha kısa bir sürede zirveye ulaşabilir.

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3- YAPAY ZEKA DEVRİMİ Tüyler ürperten bir tahmin de: 2060 yılında yapay zekanın gelişiminin korku ve endişeye neden olacağı öngörülüyor. Robotlar ve makinaların gelişimi ile insan ve teknoloji arasındaki bağın yeniden öğrenilmesi gerekeceği iddia ediliyor. Geleceğin kasvetli olduğu, insanların işlerini kaybedeceği bu nedenle insanların teknoloji ile uyum sağlaması gerektiği söyleniyor.

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4- MARS'TA İLK KOLONİ Yapay zeka Nostradamus'a göre, Elon Musk'ın hayali 2074'te gerçekleşiyor. İnsanlık 21. yüzyılın sonunda Kızıl Gezegen'de koloni kuracak.

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5- SİBORGLAR GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR Kulağa bilim kurgu romanından bir kesit gibi gelse de 61 yıl sonra insan ve makinenin mükemmel birleşimi gerçek olacak.

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6- ÖLÜMCÜL YENİ SALGIN Koronavirüsten 65 yıl sonra ölümcül bir böcek tarafından yeni bir salgın baş gösterecek. AI Nostradamus 'bilinmeyen' bir hastalığın dünya üzerindeki tüm ulusları iş birliğine iteceğini söyledi.

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7- BARIŞ AI Nostradamus, 21. yüzyılın sonunda dünya barışının gerçekleşeceğini öngördü. 2085'teki küresel salgının ardından yapılan iş birliği ile 2099 sonrasında dünya barışının sağlanacağı belirtildi.