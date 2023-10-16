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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:01

Washington'da Geleneksel Türk Festivali düzenlendi! Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendi

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Geleneksel Türk Festivali, bu yıl da büyük ilgi gördü.

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