Washington'da Geleneksel Türk Festivali düzenlendi! Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendi

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Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Türk Festivali, bu yıl Kongre binasının önündeki Pennsylvania Caddesi'nde düzenlendi.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da festivale gelerek stantları gezdi, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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Türk kültürünün ve mutfağının seçkin örneklerinin tanıtıldığı festivalde, özellikle folklor ekibinin gösterileri ilgi gördü.

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Çocuklar için oyunların düzenlendiği festivalde, katılımcılar canlı müzik ve kültürel etkinliklerle eğlendi.

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Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekti. El dokuması Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler ziyaretçiler tarafından incelendi.

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Festivalde sanatçı Demir Demirkan da sahne aldı.

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20 bini aşan ziyaretçi AA muhabirine açıklamada bulunan ATA-DC Başkan Yardımcısı Gamze Çakmak, bu yıl da festivalde kalabalığın ucu bucağının görünmediğini söyledi.

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Önceki senelerde katılımcı sayısının 20 bini aştığını anımsatan Çakmak, "Bu yıl da görünen o ki 20 bini aşan bir ziyaretçi sayımız var ve sürekli Washington'un en iyi festivali seçiliyoruz. Harika bir şey bu. Biz en iyi seçildikçe daha motive oluyor, daha çok çalışıyoruz." diye konuştu.

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Çakmak, bu yıl son 21 yılın en büyük festivalinin gerçekleştirildiğini, hem katkı hem de katılımın daha fazla olduğunu söyledi.

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"Gittikçe büyüyoruz" diyen Çakmak, yabancı diplomatların da katılım sağladığı festivalin aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerine de katkı sağladığını ifade etti.

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Çakmak, ABD'deki en büyük Türk festivalinin Washington'da düzenlendiğini kaydederek, 72 farklı milletten katılım olduğunu bildirdi.

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Türk kahvesinin tanıtımına katkılar sunan "Turkish Coffee Lady"nin sahibi Gizem Salcıgil White ise festivalde açtığı stantta yaptığı açıklamada, her sene festivale ilginin arttığını söyledi.

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Salcıgil, "Ben bir Türk Amerikalı olarak ülkemle, kültürümle, insanımızla, geleneklerimize çok gurur duyuyorum. Bu sel gibi kalabalığı görmek göğsümüzü kabartıyor. " diye konuştu.

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Festivalin sadece köprü görevi görmediğini kaydeden Salcıgil, aynı zamanda kültürel diyalog ve dostluğu teşvik ettiğini dile getirdi.

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