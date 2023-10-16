Washington'da Geleneksel Türk Festivali düzenlendi! Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendi

Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Türk Festivali, bu yıl Kongre binasının önündeki Pennsylvania Caddesi'nde düzenlendi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da festivale gelerek stantları gezdi, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Türk kültürünün ve mutfağının seçkin örneklerinin tanıtıldığı festivalde, özellikle folklor ekibinin gösterileri ilgi gördü.
Çocuklar için oyunların düzenlendiği festivalde, katılımcılar canlı müzik ve kültürel etkinliklerle eğlendi.
Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekti. El dokuması Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler ziyaretçiler tarafından incelendi.
20 bini aşan ziyaretçi
AA muhabirine açıklamada bulunan ATA-DC Başkan Yardımcısı Gamze Çakmak, bu yıl da festivalde kalabalığın ucu bucağının görünmediğini söyledi.
Önceki senelerde katılımcı sayısının 20 bini aştığını anımsatan Çakmak, "Bu yıl da görünen o ki 20 bini aşan bir ziyaretçi sayımız var ve sürekli Washington'un en iyi festivali seçiliyoruz. Harika bir şey bu. Biz en iyi seçildikçe daha motive oluyor, daha çok çalışıyoruz." diye konuştu.
Çakmak, bu yıl son 21 yılın en büyük festivalinin gerçekleştirildiğini, hem katkı hem de katılımın daha fazla olduğunu söyledi.
"Gittikçe büyüyoruz" diyen Çakmak, yabancı diplomatların da katılım sağladığı festivalin aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerine de katkı sağladığını ifade etti.
Çakmak, ABD'deki en büyük Türk festivalinin Washington'da düzenlendiğini kaydederek, 72 farklı milletten katılım olduğunu bildirdi.
Türk kahvesinin tanıtımına katkılar sunan "Turkish Coffee Lady"nin sahibi Gizem Salcıgil White ise festivalde açtığı stantta yaptığı açıklamada, her sene festivale ilginin arttığını söyledi.
Salcıgil, "Ben bir Türk Amerikalı olarak ülkemle, kültürümle, insanımızla, geleneklerimize çok gurur duyuyorum. Bu sel gibi kalabalığı görmek göğsümüzü kabartıyor. " diye konuştu.
Festivalin sadece köprü görevi görmediğini kaydeden Salcıgil, aynı zamanda kültürel diyalog ve dostluğu teşvik ettiğini dile getirdi.