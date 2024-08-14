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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:23

UNICEF: Gazze'deki çocuklar yaşadıkları dehşet sebebiyle uyuyamıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, Gazze'deki çocukların gördüklerini düşünmekten uyuyamadığını ve çocukluklarını yaşayamadığını söyledi.