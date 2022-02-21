Ukrayna'da savaş hazırlığı! Sivillere askeri eğitim veriliyor

4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" paylaşıldı.
"EĞİTİMLE KORKUYU AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Sağ Sektör Partisi Kiev Başkanı Yuriy Gurenko, etkinliği ikinci kez düzenlediklerini belirtti.
Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle insanların korktuğunu aktaran Gurenko, "Umarım bugün bu kişiler gelecekte hayatlarını kurtarabilecek şeyler öğrenir. Bu eğitimle halk arasındaki korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.