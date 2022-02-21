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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:25

Ukrayna'da savaş hazırlığı! Sivillere askeri eğitim veriliyor

Ukrayna-Rusya gerginliği sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı 'temel askeri eğitim' vermeye devam ediyor. Sivillere, 'ilk yardım', 'silah kullanımı', 'harita kullanımı' ve 'patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler' öğretiliyor.

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