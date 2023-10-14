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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 10:09

Türkiye'nin yardım taşıyan üçüncü uçağı hareket etti! Gazzeli siviller için

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Ankara'dan hareket etti.

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