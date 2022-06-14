Türkiye'den vize istemeyen ülkeler güncellendi! İşte vizesiz gidilebilecek ülkeler

Andorra
90 gün vizesiz. Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
Azerbaycan
90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
Dominik Cumhuriyeti
30 gün vizesiz. Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.
Gürcistan
365 gün vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
30 gün vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
Moldova
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
San Marino
Vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.
Sırbistan
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, her iki ülkeye kimlikle seyahat edebilecek.
Umman
Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.
Vatikan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.İtalya'nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma'ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.
Zambiya
Kapıda vize uygulaması var.Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor. Zambiya'ya kadar gelmişken Zimbabve'deki ünlü Victoria Şelalelerini görmeden ya da Botswana'da safari yapmadan dönmek olmaz. Bunun için çok girişli vize almanız gerekir.
Zimbabve
Kapıda vize uygulaması var.Zimbabve vizesi sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor.