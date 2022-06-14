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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 10:52

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler güncellendi! İşte vizesiz gidilebilecek ülkeler

Ordu'da şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkilediYaz ayının gelmesiyle birlikte birçok kişi tatil planları yapmaya başladı. Son yapılan bir anlaşmayla birlikte artık bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den vize istemeyecek. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler...

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