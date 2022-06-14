Türkiye'den vize istemeyen ülkeler güncellendi! İşte vizesiz gidilebilecek ülkeler

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Andorra 90 gün vizesiz. Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

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Antigua ve Barbuda 180 gün vizesiz.

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Arjantin 90 gün vizesiz.

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Arnavutluk 90 gün vizesiz.

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Azerbaycan 90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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Bahamalar 240 gün vizesiz.

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Bahreyn 30 gün vizesiz.

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Barbados 180 gün vizesiz.

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Belarus 30 gün vizesiz.

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Belize 90 gün vizesiz.

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Birleşik Arap Emirlikleri 30 gün vizesiz.

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Bolivya 90 gün vizesiz.

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Bosna-Hersek 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Botsvana 90 gün vizesiz.

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Brezilya 90 gün vizesiz.

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Britanya Virjin Adaları 30 gün vizesiz.

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Brunei 30 gün vizesiz

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Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) 30 gün vizesiz.

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Cibuti 90 gün vizesiz.

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Cook Adaları 31 gün vizesiz.

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Doğu Timor 30 gün vizesiz.

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Dominika 21 gün vizesiz.

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Dominik Cumhuriyeti 30 gün vizesiz. Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

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Ekvador 90 gün vizesiz.

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El Salvador 90 gün vizesiz.

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Endonezya 30 gün vizesiz.

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Ermenistan 21 gün vizesiz.

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Fas 90 gün vizesiz.

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Fiji 90 gün vizesiz.

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Fildişi Sahili 90 gün vizesiz.

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Filipinler 30 gün vizesiz.

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Filistin 30 gün vizesiz.

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Guatemala 90 gün vizesiz.

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Güney Afrika 30 gün vizesiz.

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Güney Kore 90 gün vizesiz.

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Gürcistan

365 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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Haiti 90 gün vizesiz. 38116

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Honduras 90 gün vizesiz.

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Hong Kong 90 gün vizesiz.

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Irak 10 gün vizesiz

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İran 90 gün vizesiz

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Jamaika 90 gün vizesiz.

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Japonya 90 gün vizesiz.

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Kamboçya 30 gün vizesiz.

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Karadağ 90 gün vizesiz.

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Katar 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

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Kazakistan 30 gün vizesiz.

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Kenya 90 gün vizesiz.

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Kırgızistan 30 gün vizesiz

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

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Kolombiya 90 gün vizesiz.

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Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Komor Adaları 90 gün vizesiz.

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Kosta Rika 30 gün vizesiz.

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Kuveyt 90 gün vizesiz.

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Lübnan 90 gün vizesiz.

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Madagaskar 30 gün vizesiz.

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Makao 30 gün vizesiz.

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Nijer 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Makedonya 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Maldivler 30 gün vizesiz.

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Malezya 90 gün vizesiz.

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Mauritius 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Meksika 180 gün vizesiz.

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Moğolistan 30 gün vizesiz.

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Moldova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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Monaco 90 gün vizesiz.

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Mozambik 28 gün vizesiz.

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Myanmar (Burma) 28 gün vizesiz.

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Nepal 90 gün vizesiz.

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Nikaragua 90 gün vizesiz.

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Niue 30 gün vizesiz.

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Özbekistan 30 gün vizesiz.

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Pakistan 90 gün vizesiz.

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Palau 30 gün vizesiz.

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Panama 180 gün vizesiz.

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Paraguay 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Peru 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Ruanda 30 gün vizesiz.

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Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Saint Lucia 42 gün vizesiz.

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Saint Vincent ve Grenadinler 30 gün vizesiz.

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Samoa 60 gün vizesiz.

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San Marino Vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

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Sao Tome ve Principe 15 gün vizesiz.

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Senegal 90 gün vizesiz.

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Seyşeller 90 gün vizesiz.

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Sırbistan Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, her iki ülkeye kimlikle seyahat edebilecek.

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Sierra Leone 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Singapur 30 gün vizesiz.

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Solomon Adaları 90 gün vizesiz.

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Sri Lanka 30 gün vizesiz.

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Sudan 30 gün vizesiz.

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Surinam 90 gün vizesiz.

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Svaziland 30 gün vizesiz.

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Şili 90 gün vizesiz.

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Tacikistan 60 gün vizesiz.

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Tanzanya 90 gün vizesiz.

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Tayland 30 gün vizesiz.

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Tayvan 30 gün vizesiz.

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Tonga 31 gün vizesiz.

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Trinidad ve Tobago 90 gün vizesiz.

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Tunus 90 gün vizesiz.

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Turks ve Caicos Adaları 90 gün vizesiz.

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Tuvalu 30 gün vizesiz.

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Uganda 90 gün vizesiz.

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Ukrayna 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Umman Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. Vize seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali.

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Uruguay 90 gün vizesiz.

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Ürdün 90 gün vizesiz.

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Vanuatu 30 gün vizesiz.

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Vatikan 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.İtalya'nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma'ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.

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Venezuela 90 gün vizesiz.

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Zambiya Kapıda vize uygulaması var.Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor. Zambiya'ya kadar gelmişken Zimbabve'deki ünlü Victoria Şelalelerini görmeden ya da Botswana'da safari yapmadan dönmek olmaz. Bunun için çok girişli vize almanız gerekir.

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Zimbabve Kapıda vize uygulaması var.Zimbabve vizesi sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor.