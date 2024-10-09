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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Ekim 2024 Çarşamba 15:01

Türkiye'den Lübnan'a 300 ton insani yardım! Beyrut Limanı'na ulaştı

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.