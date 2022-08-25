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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:29

'Türk' adının geçtiği en eski anıt Moğolistan'da bulundu! Orhun Anıtları'ndan daha eski

Moğolistan'da Kültekin ve Bilge Kağan'ın babası olan İkinci Göktürk Devleti kurucusu İlteriş Kutluğ Kağan'a ait anıt bulundu. Yazıtta ‘Tanrı', ‘Türk', ‘Kutluk', ‘Tümen' yazıları yer alıyor. Keşifle ‘Türk' adının ilk kez geçtiği düşünülen Orhun Anıtları'ndan daha eski bir Türk anıtı bulunmuş oldu.

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