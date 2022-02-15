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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 09:14

Telefon bağımlısı ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Teknolojinin gelişmesiyle insan hayatına giren akıllı telefonlar yaşamını büyük bir parçası haline geldi. Artık adeta vazgeçilmez olan akıllı telefonlar sosyal hayattan iş hayatına kadar hemen hemen tüm işleri halletmeye olanak sağlıyor. Türkiye ise akıllı telefonlara bağımlı olan ülkelerde 8. sırada yer alıyor.

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