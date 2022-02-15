Telefon bağımlısı ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

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Özellikle koronavirüs döneminde artan telefon kullanımı, yıllardır büyük bir sorun olmaya devam eden "akıllı telefon bağımlılığı" konusunu yeniden gündeme getirdi.

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Uzmanlar ise özellikle çocuklarda baş gösteren bağımlılık konusunda aileleri uyarıyor.

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Kanada'da bulunan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2014 yılından 2020 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 35 bin kişiyi kapsayan yeni bir rapor yayınladı.

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EN ÇOK BAĞIMLI OLAN ÜLKELER

Araştırmaya göre, akıllı telefonlara bağımlı olan ülkeler arasında ilk sırada Çin yer alıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar adet telefon satılmıştı.

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İkinci sırada ise petrol zengini Suudi Arabistan var. 21 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu ülkede, telefon bağımlılığı ciddi bir sorun.

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Malezya da son yıllarda artan akıllı telefon bağımlılığı nedeniyle üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede genellikle Samsung ve Huawei tercih ediliyor.

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TÜRKİYE 8. SIRADA

Son zamanlarda artan akıllı telefon bağımlılığından ülkemiz de nasibini aldı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye, dünyada 8. sırada yer alıyor.

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Öte yandan, en çok akıllı telefon bağımlısı olan 10 ülke şu şekilde sıralandı:

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1. ÇİN 2. SUUDİ ARABİSTAN 3. MALEZYA 4. BREZİLYA 5. GÜNEY KORE 6. İRAN 7. KANADA 8. TÜRKİYE 9. MISIR 10. NEPAL