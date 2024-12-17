Tayland'ın “yüzen köyü' Ko Panyi! Müslüman balıkçılar tarafından inşa edildi
Tayland'ın güneyinde, Phang Nga Körfezi'nde yer alan Ko Panyi, 18. yüzyılda Malezya'dan gelen müslüman balıkçılar tarafından tamamen suyun üzerinde inşa edilmiş bir balıkçı köyü olarak dikkati çekiyor. Andaman Denizi'nde bulunan ve atalarından gelen balıkçılık geleneğinin sürdürüldüğü yüzen köyde yerel halk, su ile iç içe bir yaşam sürdürüyor. Ko Panyi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliği ile ziyaretçilerinin ilgisini görüyor.