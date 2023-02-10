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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 09:38

'Tabiat Köprüsü' Türkiye ile dayanışma için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki sembol yapılardan Tabiat Köprüsü (Pole Tabiat), 'asrın felaketi' olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye ile dayanışma için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

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