Suriye zindanlarındaki işkencenin boyutu! 'Etlerimiz kopuyor, derilerimiz yüzülüyordu'

"TUTUKLULARIN DERİLERİ YÜZÜLÜYORDU"





Merab, Suriye'de Fera Filistin ve Kefrsuse gibi hapishanelerde tutulduğunu, EsAd rejiminin "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapisnanesi'nde 5 yıl kaldığını, 2011'den bu yana da Adra Cezaevi'nde tutulduğunu anlattı.ardan biri elektrik kablolarıydı ve her darbede etlerimiz kopuyordu, vücudumuz kanıyordu. İşkence yöntemleri arasında 'tekerlek yöntemi' vardı. İnsanın ellerini ayaklarından bağlayıp bir tekerleğin içine sıkıştırıyorlar, sonra da vuruyorlardı." diye konuştu.