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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 15:44

Suriye zindanlarındaki işkencenin boyutu! 'Etlerimiz kopuyor, derilerimiz yüzülüyordu'

Esad rejimi hapishanelerinde 18 yıl kalan Lübnanlı Muaz Merab, işkencenin boyutunu anlattı. Merab, 'Bize vurmak için kullandıkları araçlardan biri elektrik kablolarıydı ve her darbede etlerimiz kopuyordu.' dedi. İşkenceden derilerinin yüzüldüğünü belirten Merab, 'İnsanın ellerini ayaklarından bağlayıp bir tekerleğin içine sıkıştırıyorlar, sonra da vuruyorlardı.' ifadelerini kullandı. Merab, suçlamaları kabul etmeyenlerin parmaklarının kesildiğini söyledi.

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