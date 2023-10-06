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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 21:54

Suriye ordusu sivilleri hedef aldı

Suriye ordusunun, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kentinin merkezine düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

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