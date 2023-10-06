Suriye ordusu sivilleri hedef aldı

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Suriye ordusunun, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kentinin merkezine düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

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Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden alınan bilgiye göre, Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordusu, İdlib kent merkezindeki Dubayt, Sevre ile Yeni Mahalle bölgelerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

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Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Ayrıca, Lazkiye'deki Hımeymim havalimanından kalkan iki Rus savaş uçağı, kentin batısındaki Arap Sait bölgesine hava saldırısı düzenledi.

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Saldırıda ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

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Bugün Suriye ordusu ile destekçisi Rusya'nın İdlib ve Halep kırsalına düzenlediği kara ve hava saldırılarında ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 36'ya yükseldi.

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Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

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Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

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Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

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Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

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2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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