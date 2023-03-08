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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 14:52

Sular çekilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Orman korucusu fark etti

Hintli orman korucusu Hari Kishan Madhwal, Himalayalar'ın derinliklerinde korkunç bir keşif yaptı. 4.800 metre yükseklikte küçük bir buzul göle rastlayan Madhwal, suyun içinde insan iskeletlerinin olduğunu gördü. O zamandan bu yana yaklaşık 500 iskeletin gizemi çözülemiyor.

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