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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 10:10

Srebrenitsa soykırımı kurbanları! Tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'teki soykırımda katledilen 30 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

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