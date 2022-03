Son günlerde adı en çok duyulan lider! İşte Putin'in bilinmeyenleri

1 / 21



İngiliz gazeteci Ben Judah, defalarca Rusya'ya seyahat edip, Putin'in en yakınlarıyla görüşerek hazırladığı 2014'te çıkan kitabı 'Fragile Empire. How Russia Fell In and Out of Love with Vladimir Putin - Kırılgan İmparatorluk. Rusya Putin'e Nasıl Âşık Oldu ve Ondan Nasıl Soğudu' Rus devlet başkanının perde arkasındaki hayatı hakkında bugüne dek pek duyulmamış bilgilere yer verdi.