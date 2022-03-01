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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Mart 2022 Salı 14:12

Son günlerde adı en çok duyulan lider! İşte Putin'in bilinmeyenleri

Son günlerde adı en çok duyulan lider! Peki ama kim bu Putin? Ülkesini neden evinden yönetiyor? En çok hangi videolara gülüyor? Danışmanlarını neden soğukta bekletiyor? Ona yakın olmanın göstergesi neden bir buz pisti? Okuduğu son kitapla arasında ne bağ var? Dahası, Moskova'yı neden sevmiyor

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