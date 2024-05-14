Sırrı açıklanamayan doğa olayı! Bilim adamlarını cevapsız bıraktı

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Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde bir çiftçinin tarlasında görüldü.

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Çiftçi Brian Bayliss, önce tarlasında gördüğü altı kar rulosunun birileri tarafından yapıldığını sandığını söylüyor.

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Ancak etrafta ayak izi göremeyince bunun kendiliğinden oluşmuş bir şey olduğunu anladığını anlatıyor.

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Rüzgarın ideal hız ve açıda esmesiyle karı yuvarladığı ve silindir şeklindeki kar rulolarını oluşturduğu tahmin ediliyor.

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Kar rulolarının ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hala yapışkan olduğu koşullarda oluşabildiği biliniyor.

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Rüzgar zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlıyor ve rüzgarın etkisiyle rulo giderek büyüyor.

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51 yaşındaki çiftçi Bayliss, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını, rulolara yaklaştığında ortalarının delik olduğunu gördüğünü anlattı.

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Bayliss, çektiği fotoğrafları BBC ile paylaştı.

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BBC'nin meteoroloji uzmanı Ian Fergusson, kar rulolarının çok ender rastlandığını, bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgar hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin birlikte çalışması gerektiğini söylüyor.

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HAREKET EDEN TAŞLAR

ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi), "hareket eden taşları" ile yıllardan beri bilim adamlarını çekiyor. Günlerce gözlemlenen taşların yer değiştirmesi ise tüm araştırmalara rağmen açıklanamıyor.Bir teze göre, rüzgar, taşların kum üzerinde kaymalarını sağlıyor. Ancak yüzlerce kiloluk taşları hareket ettirecek kadar şiddetli rüzgarlar kaydedilmiyor. Ayrıca aynı noktadan hareket etmeye başlayan taşların nasıl olup da farklı yönlere yöneldiklerini kimse açıklayamıyor.Rüzgar teorisine karşı çıkanlar "Rüzgar, aynı noktadan hareket etmeye başlayan iki taşı aynı yöne kaydırır. Ama burada durum farklı" diyor. Büyük muamma sürüyor.

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KARA GÜNEŞ

Danimarka'da her ilkbaharda, gün batımına yaklaşık yarım saat kala, milyonlarca kuş biraraya gelip, gökyüzünde inanılmaz şekiller oluşturarak uçuyor.Mart ayından Nisan'ın ortalarına kadar, her akşam gün batımına yarım saat kala biraraya gelen bu milyonlarca kuşun neden böyle davrandığını bilim adamları tam olarak açıklayamıyor.

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DİNMEYEN FIRTINA

Diğer adıyla 'Catatumbo şimşekleri' dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayı.Venezuela'da Catatumbo Nehri ile Marakaibo Gölü'nün buluştuğu yer üzerinde oluşan bulutların çarpışması sonucu şimşek fırtınası meydana geliyor. 5 kilometre yüksekte oluşan yüksek voltaj nedeniyle yılda 140-160 gece boyunca, her gece 10 saat süreyle şimsekler çakıyor.Şimşekler bazen saatte 280 kez tekrarlanıyor. Bölgede, Şiddeti 400 bin amper olmak üzere yılda ortalama 1 milyon 176 bin elektik boşalma meydana geliyor. Bu nedenle bölge dünyada ozon oluşturan tek yer olarak geçiyor. İnanılmaz 'şimşek fırtınası' ise 400 kilometre mesafeden izlenebiliyor. Gemiler bile yön tayin etmekte şimşekleri kullanıyor.

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YANAN GÖKKUŞAĞI

Dünyanın her yerinde zaman zaman gökkuşağı oluşuyor. Ama ABD'nin Idaho Eyaleti'nde (Washington eyalet sınırında) oluşan gökkuşakları bir başka.Görenleri hem şaşrıtan hem de büyüleyen cinsten. Çünkü bu gökkuşakları bildiğimiz gökkuşaklarından çok farklı. Dağılmış gibi görünen ve bir alevi andıran gökkuşağını inceleyen bilim adamları burada meydana gelen fenomeni şöyle açıklıyorlar: Güneş ufuktan 58 derece tepede olduğu sırada, yüksek seviyede cirus tipi bulutlar oluştuğunda ve de bu bulutlar heksagonal (altıgen) su kritallerinden oluştuğunda, güneş ışınları bu bulutlardan geçerken gökkuşağı renkleri oluşuyor.

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KIZIL YAĞMURLAR

2001 yılında, 25 Temmuz'dan, 23 Eylül'e kadar Hindistan'ın Kerala bölgesine yağan her yağmur kızıl renkte oldu. Bölge halkının geleneksel olarak giydiği beyaz renkteki elbiselerde ise yağmur kan kırmızısına yakın bir kırmızıya dönüştü. Hindistan Hükümeti olaya el koyu ve 'kızıl yağmurun' nedeni araştırıldı.Tahminlere göre Hint Okyanusu'nda oluşan mikroskopik kızıl yosunlar buna neden oldu. Ancak 2006 yılında olayla ilgili araştımalarını sürdüren Mahatma Gandhi Universitesi'nden 2 bilim adamı Godfrey Louis ve Santhosh Kumar, aslında dünya dışı hücrelerin atmosferde yarattığı izotopik reaksiyornların bu yağmurları kızıla boyadığını söyleyince bu garip olay yeniden gündeme geldi.

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MAMMATUS BULUTLARI

Meteorolojide mammatokumulus bulutları olarak da geçiyor. Bulutların altında sarkıtların oluşması son derece ilginç görünüyor.Çok geniş alanları kaplayabilen bu tip bulutlar hareketsiz gibi görünse de ekstrem bir hava durumunun işareti sayılıyor. Ancak bilim, oluşmaları için gerekli faktörleri hala tam olarak belirleyemedi.

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PENİTENTES

Bazı dağ tepelerinde görülebiliyor. Güneş ışınlarının buzullara yansıması sonucunda oluştukları belirtiliyor.Beyaz sivri başlıklar takmış, kortej halinde yürüyen rahibelerin uzaktan görüntüsünü andırdığından "penitenes" adı verilen bu garip doğal oluşumun neden sadece bazı yerlerde meydana geldiği bilinmiyor.

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SÜPER HÜCRELER

Genellikle izole ama çok şiddetli fırtınalar doğururlar ve saatlerce sürebilir. Ayrıca bazıları ikiye bölünüp, iki ayrı yöne hareket edebilirler. Bazen hortumlara dönüşebilir. Genellikle çok büyük miktarda dolu ve yağmur bırakırlar. Bu süper-hücreler en büyük dolu taşlarını taşırlar.

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ŞEYTAN ATEŞİ

Ya da ateş hortumları. Birkaç metre yüksekliğe kadar ulaşabilen alevlerden oluşan bir hortum. Birkaç dakika sürüyor.Bilim adamlarına göre sıcak hava akımları sonucunda oluşuyor ancak hangi faktörlerin biraraya gelmesinin sonucunda oluştuğu kesin olarak bilinmiyor. Daha çok çalılıklarda çıkan yangınlarda meydana geliyor ama çok ender görülüyor.

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BUZ HALKALARI

Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde ortaya çıkıyor.Bazen debisi çok düşük akar sularda da meydana geliyor.Bilim adamları, tam olarak hangi şartlarda oluştuklarını araştırıyor.

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MAVİ GÜNEŞ

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki piramitlerin güvenlik kameraları, 14 Aralık 2006'da saat 16.47'ten başlayan garip bir olayı kaydetti. Güneşin rengi, yaklaşık 15 dakika boyunca maviye döndü. Görüntüler daha sonra bir grup fizikçi tarafından incelendi. "Mavi güneş olayı" ile ilgili hazırladıkları raporda şu ifadeler yer aldı: "Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve ilk kez belgelenmiş olan 'mavi güneş olayı', bugüne kadar sadece 5 kez yaşanmıştır. En son 'mavi güneş olayı' 1950'de İskoçya'nın Edinburg kentinde meydana geldi.

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Doğanın sahne olduğu inanılmaz yıldırımlar, volkanlar, bulutlar fotoğraflarda muhteşem görseller oluştursalar da bazen bilzer için sonuçları o kadar da güzel olmuyor. İşte fotoğraf karelerine sığdırılmış doğanın inanılmaz olayları...

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Catatumbo Yıldırımları - Venezuela

Venezuela'daki Catatumbo Nehri'ne yılın 140-160 günü geceleri saatte 280'e yakın yıldırım düşer. Bu sebepten dolayı Catatumbo Nehri ozon tabakasının en büyük jenaratörü olarak kabul edilir.

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Cehennem kapısı - Türkmenistan

1971'de Rus yer bilimi uzmanları doğalgaz araması yaparken tesadüfen buldukları uzun bir kuyudur. Çapı 70 metreyi bulan bu kuyudan Metan Gazı çıktığı için bilim insanları çevreyi korumak adına bu kuyuyu ateşe verdiler ve o zamandan beri kuyu sürekli yanmaktadır.

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Natron Gölü

Tanzanya, Afrika'da bulunan Natron Gölü Dünya'nın en ilginç göllerinden biri olabilir. Natron Gölü'nün pH (asit/baz) değeri 10.5 civarındadır ve bu, çok yüksek bazik (alkalin) ortam demektir. Bu pH değeri, suya civardaki tepelerden dolan sodyum karbonat ve benzeri minerallerden ötürü kazanılmaktadır. Özellikle sodyum karbonat, Antik Yunan'da mumyalama için de kullanılan bir kimyasal olarak, göl içerisinde veya civarında ölen hayvanların vücutlarını ilginç şekillerde, öldükleri ve kısmen çürüdükleri halde korumaktadır.

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Kar Bacaları

Erebus Dağı, Antartika'daki Ross Adası'nın batısında bulunan ve dünyadaki etkin yanardağlar içinde en güneyde yer alan volkandır. Ross Adası'nı oluşturan dört yanardağdan Erebus dışındakiler, sönmüş yanardağlardır.

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Kırmızı yengeçlerin göçü

Avustralya açıklarındaki Noel Adası'nda her yıl milyonlarca Kızıl Yengeç üremek için denize göç ediyor.

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Kral kelebeklerinin göçü

Kral kelebekleri, her yıl düzenli olarak sürüler halinde Kuzey Amerika ve Meksika arasında göç eder. Kuzey Amerika'nın Ağustos ayında başlayan soğuk havalarından kaçarak Meksika'nın ılıman ikliminde bulunan bir dağ ormanındaki ağaçta toplanarak kış uykusuna yatarlar.

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Kral kelebeklerinin göçü

Kış uykusu dört ay sürer ve kelebekler bu sürede hiçbir şey yemezler. Bu uykunun ardından kelebekler mart ayının sonlarına doğru başlayan ilkbahar ile tekrar Kanada'ya doğru yola çıkarlar. Kelebeklerin Meksika'dan Kanada'ya ulaşması 4 ay ve 3 nesil alır.

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Peri Halkaları - Namibya

Namibya Çölü'nde yıllardır sırrı çözülemeyen şekillerindne ötürü 'Peri Halkaları' olarak adlandırılan oluşumların beyaz karıncaların eseri olduğu anlaşıldı.

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Deniz altı Ekin Çemberi

Japonya'da bulunan bu sualtı şekilleri 2012'de ilk bulunduğunda bir çok soruya sebep olmuştu. Bir balığın çiftleşmek için yaptığı bu şekiller için pek çok iddia ortyaya atılmıştı.

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Moeraki Kayaları

Yeni Zelanda da Otago ve Moeraki arasındaki sahilde bulunan bu kayaların ilginç özelliği, büyük boyutları ve yuvarlak şekilleri. Çapları 40 santimetre ile 4 metre arasında değişmekte.

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Büyük Mavi Çukur

Belize açıklarında bulunan 'Büyük Mavi Çukur' gezegenin en iyi dalış noktası sayılıyor. 1971'de ünlü bilim adamı Jaques Yves Cousteau tarafından adı tüm dünyaya duyurulan 305 metre çapında, 146 metre derinliğindeki çukur her ne kadar dalma meraklılarının çok iyi bildikleri bir yer olsa da, böge yerlileri için hala esrarını koruyor.

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Siyah Güneş

İngiltere'de 50 bin sığırcık kış boyunca günbatımından önce gökyüzünde toplanırlar.

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Çiçekli Çöl

Çorak Atacama çölü her birkaç yılda bir muhteşem çiçeklerle yayılır.

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Merceksi Bulut

Merceksi bulut olarak adlandırılan bu bulutlar her boyutta olabilir ve oluşması için fotoğraftaki gibi bir dağa ihtiyaç duymayabilirler. Bu nedenle açık alanda oluşan ufak boyutlularının ufolara benzetildiği de söylenir.

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Mammatus Bulutları

Mammatus bulutlarının adı latin alfabesindeki "meme" ve "göğüs" anlamına gelen kelimeler türetilerek oluşturulmuştur.

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Polar stratosferik bulut

Arktika denilen Kuzey kutup dairesinin üstünde kalan bölgede görülür. Her ne kadar güzel görünseler de aktif olarak üretilen kimyasallar nedeniyle oluşmuşlardır ve ozon tabakasının delinmesinden sorumlu tutulurlar.

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Asperatus Bulutları

'Undulatus asperatus' olarak bilinen bu bulutlar çarpıcı bir görünüme sahip olabiliyorlar, seyrek meydana geliyorlar ve yeni bir tür bulut olarak gösteriliyorlar.

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Benekli Göl – Kanada

Kanada'da bulunan bu göl tamamen doğal bir çok minerali barındırdığı için bu hoş görüntüye kavuşmuştur.

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Biyolüminesan Serpintisi

Maldivlerde bir kumsalda gece yürürken bu muhteşem güzelliğe tanık olabilirsiniz. sadece Maldivlerde değil bu canlılar dünyanın her tarafında bulunurlar.

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Biyolüminesan Serpintisi

Bu manzarayı sağlayan biyolojik olarak kendi ışıklarını üretebilen planktonlardan oluşan bir sürünün karaya vurmasıdır.

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Işık Sütunları

Işık Sütunları paralel ve düzlemsel yüzeylere sahip buz kristallerinin ışığı yansıtmasıyla oluşan görsel bir olgudur. Ufukta batmakta veya doğmakta olan güneş, ay ışığı veya uzaktaki yapay ışıklar bu görsel şölenin oluşmasına sebep olabilir.

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Buz Çiçekler

Soğuk ve rüzgarsız şartlarda yeni donan göl ve deniz yüzeylerinde oluşan bu buzdan çiçeklerin çapları yaklaşık 3-4 cm kadar ulaşır.

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Bu anafor fırtınalı havalarda gemiler için tehlikeli olabilir. Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, "Olağandışı Öyküler" adlı kitabında Maelström'e kapılan balıkçıların düşsel öyküsünü anlatmıştır.

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Avustralya'nın Wagga Wagga kasabasında selden kaçan binlerce örümcek, su değmeyen az sayıdaki yere canını attı. Burada tedbir amaçlı hemen ağlarını ören örümcekler ortaya inanılmaz manzaralar çıkardı.

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Sardunya Koşusu

Sardunyalar kendilerini kovalayan büyük balıklara yem olmamak için ahenk içinde hareket ediyorlar. 'Sardunya Koşusu' olarak adlandırılan bu gösteride Haziran ve Temmuz arasında milyonlarca sardunya daha lezzetli ve daha tatlı sular bulabilmek için göçüyorlar.

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Devler Kaldırımı

Kuzey İrlan'da da County Antrim mevkiinde bulunan okyanusun hexagonal kayalarla bulustugu, bir zamanlar devlerin yurudugu yerler diye anılan jeolojik oluşum. Bazalt sütunlardan en yükseği 12 metredir. Sütunların üst bölümü basamak şeklindeyken alt bölümü ise denizin altına inmektedir. Büyük bölümü altıgen şeklinde olsa da bazıları yedi ya da sekiz köşelidir.

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Gökkuşağı Bulutları

Gökkuşağı bulutları, henüz oluşmuş ince bir bulutun içindeki buz kristalleri ve su damlalarının içinden güneş ışınlarının geçmesiyle oluşur. Görüntüleri deterjanlı suyla yaptığımız baloncuklara benzer.

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Natron Gölü

Üreme dönemlerinde 2 milyondan fazla küçük flamingo bu sığ gölü ana çiftleşme üssü olarak kullanıyor. Flamingoların yuvaları göl içerisinde geçici olarak ortaya çıkan minik adacıklar üzerine kuruluyor.

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Gökkuşağı Okaliptüsü

Çoğunlukla Yeni Gine, Yeni Britanya ve Filipinlerde de bulunan bu ağaç 75 metre yüksekliğine kadar büyüyebilen bir okaliptüs. Gövdesinde gökkuşağının bütün renklerini taşıdığı için gökkuşağı okaliptüsü olarak biliniyor.

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Maelström

Maelström, Notveç'in batı kıyıları açıklarında,Kuzey Buz Denizi'ndeki Morkanaes ile Mosken adaları arasındaki güçlü gelgit akıntılarından kaynaklanan bir anafordur.

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Donmuş baloncuklar

Doğal yollardan oluşan metan gazının yüzeye çıkarken karşılaştığı buz kütlesinin altında kalarak donması bu güzel ama bir o kadar da tehlikeli doğa harikasını yaratmaktadır.

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Fransa'nın Aquitaine Bölgesi'nde, dünyanın düz olduğuna inanabileceğiniz mucizevi bir yer var.

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Gironde departmanına bağlı Arcachon Koyu'nun güneyindeki 'Dune du Pyla' diğer bir deyişle kum tepesi, Atlantik Okyanusu sahilinde.

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Fransa'nın Atlantik kıyısındaki bir kasaba, okyanustan gelen kumun altında kaldı.

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Deniz seviyesinin 117 metre üzerine çıkan kum tepesi, evleri, yolları ve ormanları yuttu.

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Batı Fransa'daki Arachon Koyu, Avrupa'nın Büyük Sahra Çölü oldu. Atlantik kıyısındaki La Dune de Pila, 17. Yüzyılda başlayan gizemli doğa olayı yüzünden bugün tamamen kum altında kaldı.

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Maksimum yüksekliği deniz seviyesinin 117 metre üzerinde olan kum tepesi her yıl 5 metre yükseliyor.

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Bu da son 100 senede kumulun büyüklüğünün 2 katına çıkması demek.

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Kum istilası bölgedeki ormanı, yolları ve evleri yuttu.

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Binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açan kum tepesine Atlantik rüzgarının neden olduğu tahmin ediliyor.

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Bu hareket eden kum tepesi, bitişiğindeki evlerle ve yollarla çevrili ormanı geriye doğru iterken, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi orduları tarafından inşa edilen büyük atlantik duvarını çoktan yuttu.

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Örnek olarak 1928 de kumulun çevresine yerleşen Bordeaux'lu bir ailenin evi, 2 sene içinde kumulun istilasına uğradı.

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1936'da evin tamamen yokolduğu rapor edildi.

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Buna karşın, Pyla Kumulu olarak bilinen bu kumdan tepe, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

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