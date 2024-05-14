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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:56

Sırrı açıklanamayan doğa olayı! Bilim adamlarını cevapsız bıraktı

İşte dünyanın dört bir yanında yaşanan ilginç doğa olayları

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