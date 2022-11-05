Sinyal sesinin gizemi çözüldü! 26 yıl önce Titanik batığının yakınında fark edildi

Titanik'in 1912'de battıktan sonra Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki enkazının yakınında ilk kez 1998'de duyulan sonar sinyalinin gizemini OceanGate dalgıçları çözdü.
1998'de dalış yapan dalgıçlardan Paul Henry Nargeolet, enkazın bulunduğu yerin yakınında gizemli bir sonar sinyali kaydetti.
Sonarın başka bir gemi enkazının göstergesi olabileceğini düşünüldü.
24 yıl sonra araştırmacılar, sinyalin deniz hayvanları, mercanlar, ıstakozlar ve balıklar açısından zengin bir sualtı ekosisteminden kaynaklandığını keşfettiler.
North Carolina Wilmington Üniversitesi'nde araştırma profesörü olan Dr Steve W. Ross, "Daha önce bilinmeyen bu ekosistemi ortaya çıkarmak, Titanik ve çevresindeki deniz biyolojisi ile bir karşılaştırma yapma fırsatı da sağlıyor" dedi.