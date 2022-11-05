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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 16:14

Sinyal sesinin gizemi çözüldü! 26 yıl önce Titanik batığının yakınında fark edildi

26 yıl önce Titanik batığının yanında fark edilen sinyalin sesinin gizemi çözüldü.

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