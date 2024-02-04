Şili'de orman yangınları... Olağanüstü hal ilan edildi

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Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti.

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Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

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Bölgede yer alan ve yangından etkilenen Quilpue kentinde çok sayıda ev hasar görürken, helikopterler orman yangınlarının evlere daha fazla zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik" ifadesini kullandı.

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