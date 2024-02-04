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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2024 Pazar 09:07

Şili'de orman yangınları... Olağanüstü hal ilan edildi

Şili'de çıkan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirtti.

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