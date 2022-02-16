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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:38

Rusya-Ukrayna sınırında korkutan hareketlilik! Yeni uydu görüntüleri

Rusya-Ukrayna gerilimi dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor.

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