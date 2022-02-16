Rusya-Ukrayna sınırında korkutan hareketlilik! Yeni uydu görüntüleri

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Rusya Savunma Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki askeri bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikatları tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörü" açıklaması yaptı.

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Ancak, ABD'li uydu şirketi Maxar, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerin muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini öne sürdü. Uydu görüntülerinde çok sayıda saldırı uçağı ve askeri tabur görüldü.

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"RUS BİRLİKLERİ MUHAREBE MEVZİLERİNE İLERLİYOR"

ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, çektiği yeni uydu görüntülerine atıfta bulunarak Rus birliklerinin hazırlık bölgelerinden çekilerek Ukrayna sınırına yakın muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini öne sürdü.

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Bununla birlikte, Rusya aylardır birliklerini Ukrayna çevresinde ve ilhak edilen Kırım yarımadasında yığıyor.

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ABD'Lİ YETKİLİLER: SINIRDA 130 BİNDEN FAZLA ASKER KONUŞLANDIRILDI

ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.

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Bir Maxar temsilcisi, "Önemli yeni faaliyetler, birkaç büyük birlik ve saldırı helikopteri konuşlandırmasının gelişini, kara saldırı uçaklarının ve savaş-bombardıman uçaklarının ileri noktalara yeni konuşlandırılmasını, konvoyda görülen diğer muharebe birimleriyle birlikte mevcut garnizonlardan çok sayıda kara kuvvetleri biriminin ayrılmasını içeriyor" dedi.

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Maxar, uydu fotoğraflarının dün ve bugün çekildiğini bildirdi.