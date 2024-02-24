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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 13:11

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın simgesi oldu! Olena Kurilo savaşın ikinci yılında evine döndü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'de Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın fotoğrafladığı ve savaşın sembol yüzü haline gelen Olena Kurilo, Rus saldırısı sırasında yaralandığı Harkiv'e döndü.

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