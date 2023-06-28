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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 11:29

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları hayvanları kurtarma operasyonları sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle hayatını kaybeden insanlar, yıkılan binalar ve yok olan altyapı sistemlerinin yanı sıra bölgede bulunan hayvanlar da tehlike altında yaşıyor ve çeşitli kurtarma operasyonlarıyla Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

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