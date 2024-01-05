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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 01:43

Rusya-Ukrayna arasında esir takası... 230 Ukraynalı ve 248 Rus savaş esiri serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda esir takası yapıldı

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