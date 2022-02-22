Rusya'nın Ukrayna'yı işgal rotaları hangileridir? Savaşı nasıl sonuçlanır?

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RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın,bölgelerin kesin sınırları gibi konuları tartışabilmesi için önce Ukrayna'nın iki ayrı bölgesiyle olan dostluk anlaşmalarını onaylaması gerektiğini söyledi.

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İŞTE RUSYA'NIN İŞGAL ROTALARI

Rusya Devlet Balakanı Vladimir Putin, doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölge olan Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanıdı ve yaklaşmakta olan savaş korkularını körükledi.

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Askeri analistler, Ukrayna sınırına yakın 190 bine kadar askeriyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı alması durumunda birçok seçeneğe sahip olduğunu açıkladı.

İşte Rusya'nın olası işgal rotaları...

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BELARUS ROTASI ABD merkezli CNA araştırma kuruluşundan Michael Kofman'a göre, Rusya'nın hedefi Ukrayna'da tam rejim değişikliği ise, kuzeyden bir saldırısı gerçekleştirmesi oldukça olası bir durum.

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RUSYA'NIN BELARUS'TA 30 BİN ASKERİ VAR

Rusya'nın Belarus'ta uzun menzilli ortak askeri tatbikatlar için İskender kısa menzilli füzeler ve onlarca roketatarın yanı sıra Su-25 kara saldırı uçakları ve Su-35 avcı uçaklarıyla donatılmış 30 bin askeri bulunuyor.

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Kofman, doğuda, Rusya topraklarının hemen içinde, "Rusya'nın 41. ordusunun tamamı sınırda bekliyor. Belarus'tan Kiev'e yapılacak bir ilerleme, Çernobil nükleer santralinin etrafındaki dışlama bölgesinden gelebilir" dedi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones ise saldırıların Rusya tarafından, Novye Yurkovichi ve Troebortno'dan gelebileceğini açıkladı.

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KIRIM ROTASI

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry'ye göre, Rusya bir işgal başlatırsa, Kırım oldukça kesin bir yol. Barry'ye göre, bir kara savaşı "Ukrayna'nın derinliklerine hızla ilerlemeye çalışmak için yoğun topçu desteğine sahip güçlü zırhlı birlikler" gerektirecek.

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Ancak, Rusya'nın Kırım'dan Kiev'e ilerleyişi, Dinyeper nehrinin doğusunda çok sayıda Ukraynalı askeri mahsur bırakabilir. Ayrıca, Rus çıkarma gemileri, personel, zırhlı araçlar ve ana muharebe tanklarını konuşlandırma yeteneğine sahip.

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UKRAYNA'NIN DOĞUSU: DONETSK VE LUHANSK

Rus destekli isyancılar 2014'te iki kilit bölgenin, Luhansk ve Donetsk'in büyük alanlarını ele geçirdi.

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Luhansk ve Donetsk'te Rusya'nın ilerlemesine yardımcı olabilecek yaklaşık 15 bin ayrılıkçı olduğu düşünülüyor. Ukrayna ise sayının daha yüksek olduğunu açıkladı.

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Bununla birlikte Rusya'nın Rostov bölgesinde sınırda kalıcı olarak konuşlanmış yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor. Askeri analistlere göre, Rusya eğer doğudan saldıracak olursa, birliklerin Kırım'a doğru ilerleyerek Ukrayna'nın güneydoğu kıyısı boyunca bir kara köprüsü oluşturması mümkün görünüyor. Ayrıca, bu birlikler Belgorod'dan Kharkiv'e ve Kremençuk'a geçebilirler.

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Ayrıca, Rusya, isyancıların elindeki bölgelerde Rusça konuşanları korumanın bir yolu olarak doğudan bir saldırı başlatmayı haklı göstermeye çalışabilir.

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UKRAYNA'NIN ALTYAPISINI ÇÖKERTMEYE YÖNELİK SALDIRILAR YAPILABİLİR

Barry, Rusya tarafından düzenlenen sınırlı bir operasyonun bile Ukrayna'nın başka yerlerinde hava savunma sistemlerinin ve diğer önemli askeri komuta altyapısının bombalanmasını içerebileceğine dikkat çekti.

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Uzmanlar, herhangi bir Rus ilerlemesinin, siber saldırılar, dezenformasyon savaşı ve füze saldırıları ile müttefik olan birkaç rotayı aynı anda içermesinin mümkün olduğunu vurguladı.

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OLASI BİR UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ ASKERİ VE EKONOMİK SONUÇLARI NELER OLUR?

Siyasi analistler iki ülke arasındaki bir savaşın sonuçları dünyadaki pekçok ülkeyi etkileyebilecek askeri ve ekonmik sonuçları oalcağını belirtti.

Olası bir savaşın sonuçlarına yönelik yürütülen tahminler ise şu şekilde:

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ÇATIŞMALARIN GALİBİ RUSYA OLUR

-Askeri güç kapasitesi Rusya lehine olduğundan, Rusya sınır çatışmalarının galibi olur.

-Rusya, NATO'dan uçuş ve deniz sahasına kısıtlma şeklinde yanıt alır, bu sıcak çatışma riskini artırır.

-Rusya, Küba ve Venezuela gibi ülkelerde ABD'ye yönelik askeri konuşlandırma girşiminde bulunulabilir.

-Rusya'nın Batı'ya yönelik siper saldırıları artar.

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-Batı'lı ülkeler Rusya'ya ekonomik-mali, siyasi ve sosyokültürel yaptırımlar uygulamaya başlar.

-Batı'da Almanya başta olmak üzere "yaptırımların etkisini" azaltacak bir mulalefet ortaya çıkabilir.

-Batı birlik içinde olursa, Rusya'ya yönelik abluka, siyasi ve askeri yönden kuvvetlenir.

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RUSYA AVRUPA'YA DOĞALGAZ İHRACATINI DURDURABİLİR

-Rusya Avrupa'ya yaptığı doğalgaz ihracatını durdurabilir.

-Rusya yanlısı ülkeler, Batı'nın yürülüğe koyduğu yaptırımlara karşı tepki gösterebilir.