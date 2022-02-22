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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 10:44

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal rotaları hangileridir? Savaşı nasıl sonuçlanır?

Askeri analistler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında 190 bin askeri olduğunu ve pek çok noktadan saldırıya geçebileceğini açıkladı. Peki 'Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı bölgelere göre nasıl değişiyor?', 'Rusya, Ukrayna'yı hangi noktalardan işgal edebilir?' ve 'Olası bir Ukrayna-Rusya savaşı nasıl sonuçlanır?'.

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