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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:49

Rusya'nın tüm dünyadan gizlediği silahlar! özellikleri neler?

Soğuk savaş sırasında birçok casusluk romanı ve filmi Sovyetler Birliği'nin hazırladığı gizli teknoloji projelerini konu almıştı. İşte bu senaryolara esin kaynağı olan gerçek projeler.... Bartini Beriev VVA-14 (1970'ler) Dikey olarak kalkabilen Sovyet uçağı.

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