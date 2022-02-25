  • $14,0779
  • 15,7789
  • 865.729
  • 1883.38

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 11:26

Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri karşılaştırıldı! İşte sonuçları

Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.