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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:29

Rusya Ukrayna'yı vuruyor! İşte ilk görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Harkov ve Kiev'de bazı binalar zarar gördü.

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