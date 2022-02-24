Rusya Ukrayna'yı vuruyor! İşte ilk görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlamalar oldu.

3 / 10



APARTMAN ZARAR GÖRDÜ





Rus saldırıları sırasında Harkov kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.