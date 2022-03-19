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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:41

Rusya Ukrayna'da ilk kez 'Kinzhal'ı kullandı

Rusya-Ukrayna savaşında 24 gün geride kalırken, Rusya hipersonik füze 'Kinzhal'ı ilk kez kullandı. Yer altı hedeflerini tahrip etme gücüne sahip olan ve Türkçe 'Hançer' anlamına gelen füzeler, Rusya ordusu envanterine ilk kez 2017 yılında girdi.

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