Rusya Ukrayna'da ilk kez 'Kinzhal'ı kullandı

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2017 yılında üretimine başlanan ve 2018 yılında askeri geçit töreninde Moskova'da boy gösteren 'Kinzhal' süpersonik füzeleri, Ukrayna'da yer altı hedeflerini vurmak için dün ilk kez ateşlendi.

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Nükleer başlık da takılabilen, saatte 15000 kilometre hıza ulaşabilen füzeler, havadan yere operasyonlarda kullanılıyor.

Moskova'nın; mevcut hava savunma sistemleriyle durdurulmasının 'imkansız' olduğunu söylediği 'Kinzhal', MiG-31K tipi uçaklardan fırlatıldı.

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Füzeler, NATO üyesi Romanya sınırına sadece 30 kilometre uzaklıktaki Deliatyn bölgesindeki mühimmat deposunu hedef aldı.

Gece saatlerinde de Ukrayna'ya ait 69 askeri unsurun imha edildiği bilgisini veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bunların arasında, 4 hava savunma füze sistemi, 4 komuta merkezi, 1 hedef belirleme radar istasyonu, 3 çok namlulu roketatar, 12 cephane ve 43 askeri teknik araç alanının bulunduğunu aktardı.

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Bu arada; Rusya Savunma Bakanlığı, ABD yapımı 4 askeri arazi aracıyla keşif ve arama operasyonu yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri grubuna füze saldırısı yapılmasına ilişkin görüntüler paylaştı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüksek hassasiyetli füzeler tarafından vurulduktan sonra bu grup imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Ses hızının 10 katına kadar çıkabilen hipersonik füzeler, 20 bin metre irtifaya kadar yükselebilirken, 2 bin kilometreyi aşan uzaklıktan hedefi vurabiliyor.

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Kinzhal füzelerinin ateşlendiği Mikoyan MiG-31 tipi savaş uçağı, 1975 yılından bu yana Rus ordusunun envanterinde yer alıyor.

Havadan havaya hedefler için 4 adet başlık taşıyan MİG-31, hem geleneksel füzeler hem de nükleer başlıklı füzeleri ateşlemek için kullanılabiliyor.