Rusya altınlarını burada üretip saklıyor! Tonlarca altın var

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Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor.

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Son olarak Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama gemiş, ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirilmişti.

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Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı.

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Bu açıklamanın ardından gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın önde gelen tesisi Krastsvetmet'te Rusya altın üretimine hızla devam ediyor..

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Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin görüntüleri ortaya çıktı.

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Dünyanın önde gelen değerli metal işleme tesisi olan Krastsvetmet'te işçiler her gün tüm dünyanın peşinde koştuğu altın başta olmak üzere gümüş, alüminyum gibi metalleri işliyor.

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Saf altın ve gümüş, ilk aşamada binlerce derecelik kazanlarda eriyik hale getiriliyor.

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İşçiler özel aletlerle önce söndürme sonra ise soğutma işlemi yapıyor.

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Altın külçeleri özenle ve dikkatle kalite kontrolden geçiriliyor.

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Sonrasında tesis altın külçelerinin üzerine imzasını atıyor ve gereken bilgileri işliyor.

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Rodyum, iridyum, rutenyum ve osmiyum. Krastsvetmet, mücevher ve mühendislik ürünlerinin yanı sıra çubuklar, granüller, tozlar ve kimyasal bileşikler şeklinde değerli metaller üretiyor.

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Krasnoyarsk tesisi, paladyum da dahil olmak üzere altın ve platin grubu metalleri üreten ve işleyen tek kapsamlı tesis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

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Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin içinden görüntüler...

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