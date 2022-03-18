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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 11:43

Rusya altınlarını burada üretip saklıyor! Tonlarca altın var

Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışırken gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi. Dünyanın önde gelen tesisinde Rusya altın üretimine hızla devam ediyor..

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