Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi! Muz yüklü bir konteynerle getirdiler

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İngiltere İçişleri Bakanlığı, bugün Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) ve Sınır Gücü kolluk kuvvetlerince 8 Şubat'ta yapılan ancak şimdi açıklanan operasyonla Southampton Limanı'na muz yüklü bir konteynerle Güney Amerika'dan gelen 5.7 tonluk uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu. Yetkililer, daha önce 2015'te 3.2 ton ve 2022'de 3.7 tonluk uyuşturucu maddeye el koyduklarını ancak bunun şimdiye kadar ülkede ele geçirilen en büyük miktar olduğunun altını çizdi.

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4 MİLYAR STERLİN BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR İNGİLTERE PAZARI

Güvenlik güçleri kargonun nihai rotasının Almanya'nın Hamburg Limanı olduğunu ifade ederek "Olaya karışan suç şebekelerinin tespit edilmesi amacıyla Avrupa'daki uluslararası ortaklarla soruşturmalar devam etmektedir. Birleşik Krallık'taki sokak fiyatları baz alındığında kokainin tahmini değerinin 450 milyon Sterlini aşması muhtemeldir" açıklamasını yaptı.

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NCA Direktörü Chris Farrimond operasyonla ilgili "Rekor kıran bu ele geçirme, olaya karışan uluslararası organize suç kartellerine büyük bir darbe vuracak ve onları büyük kârlardan mahrum bırakacaktır" dedi. NCA, suç örgütlerinin, ülke içindeki A Sınıfı uyuşturucu madde pazarından yılda 4 milyar sterlin kazandığına dikkat çekerek uyuşturucu maddenin bir çok suçu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

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