  • $31,0908
  • 33,713
  • 2025.43
  • 9378.44

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:48

Rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi! Muz yüklü bir konteynerle getirdiler

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Güney Amerika'dan gelen muz yüklü bir konteynerde rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu. 5.7 tonluk uyuşturucu maddenin tahmini sokak değerinin 450 milyon sterlin olduğu ifade edildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.