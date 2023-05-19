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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 13:48

Putin'in gizli sığınağın planları sızdı! Haftalarca hayatta kalabilir

Geçtiğimiz günlerde Kremlin üzerinde infilak eden insansız hava aracı ve Moskova'nın suikast girişimi iddiasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz kıyısındaki sığınağı bir kez daha gündeme geldi.

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