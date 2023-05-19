Putin'in gizli sığınağın planları sızdı! Haftalarca hayatta kalabilir

Krasnodar bölgesindeki Gelendzhik Sarayı'nın altında yer alan sığınağın detayları ABD medyasında yayınlandı. Putin'in lüks konutunda kilise, buz pisti ve helikopter pisti yer aldığı, lüks konutun altında yer alan gizli bir asansörle, Karadeniz kıyısına inilebildiği belirtiliyor.

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Planlara göre, çok kalın betondan yapılan güçlendirilmiş tünellerin taze su ve hava sağladığını belirten uzmanlar, sığınakta kalan kişilerin günlerce hatta aylarca hayatta kalabileceğini söylüyor.