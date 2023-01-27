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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 11:33

'Peygamber şehri' Medine'deki Mescid-i Nebevi! Dünyanın ikinci büyük mescidi

Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicretinin ardından inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi, vakit namazlarında dolup taşıyor. Hz. Peygamber'in yanı sıra Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir'in kabirlerinin de yer aldığı Mescid-i Nebevi, “Peygamber'in mescidi” olarak biliniyor. İnşa edildiği tarihten bu yana çok kez restore edilen Mescid-i Nebevi, dünyanın ikinci büyük mescidi olarak biliniyor. Mescid-i Nebevi'nin 105 metrelik 10 minaresi ve yeşil bir kubbesi bulunuyor.

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