Peru'da kuş gribi şüphesinin ardından acil durum ilan edildi! ölü kuşlar görevliler tarafından toplandı
Peru'da kuş gribi şüphesiyle öldüğü tahmin edilen 13 binden fazla pelikanın tespit edilmesinin ardından ülke çapında 90 günlük acil sağlık durumu ilan edildi. Başkent Lima'da sahillerde bulunan ölü kuşlar görevliler tarafından toplandı.
Peru'da kuş gribi şüphesiyle öldüğü tahmin edilen 13 binden fazla pelikanın tespit edilmesinin ardından ülke çapında 90 günlük acil sağlık durumu ilan edildi. Başkent Lima'da sahillerde bulunan ölü kuşlar görevliler tarafından toplandı.