Pek çok ülkede Filistin'e destek eylemleri düzenlendi

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CHICAGO

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan çok sayıda vatandaş, bir araya gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

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Destek gösterisi sırasında polis güvenlik önlemi aldı.

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KALİFORNİYA

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kentinde yüzlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla belediye binası önünde bir araya geldi.

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KANADA

Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

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Göstericiler, bayrak ve pankart taşıyarak İsrail'in Montreal Başkonsolosluğu'na yürüdü.

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HOLLANDA

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Binnenrotte meydanında toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

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İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 10 bin kişi, Rotterdam mahkemesine doğru yürüyüşe geçti.

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LÜBNAN'A ANMA TÖRENİ

İsrail saldırılarında Gazze ve Lübnan'da hayatını kaybedenler için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta anma töreni düzenlendi. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan Lübnanlı çocuklar, İsrail saldırısında yaşamını yitiren Reuters haber ajansı kameraman İssam Abdullah için gökyüzüne dilek balonu bıraktı.

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BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Saraybosna'nın simgelerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nin karşısında bulunan meydanda toplananlar, Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.