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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 08:38

Pek çok ülkede Filistin'e destek eylemleri düzenlendi

Dünyanın farklı noktalarında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistin' destek gösterileri düzenlendi.

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