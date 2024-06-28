Osmanlı yadigarı! 150 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim özenle korunuyor

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Osmanlı döneminde Hattat Ahmed Dareyani tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim nüshası günümüze kadar muhafaza edildi.

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Osmanlı sultanları için dua ile başlayan ve 1883 yılında tamamlandığı düşünülen eser, 1966'da Halepçe kırsalında imamlık yapan Seyid Nureddin Serget'e emanet edildi.

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Serget'ten sonra ise nüsha din adamı Ebubekir Nureddin Habib tarafından koruma altına alındı.

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Halepçeli din adamı Ebubekir Nureddin Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında kullanılan mürekkebin ağaç yapraklarından elde edildiğini belirterek, her sayfasının özel bir şekilde tasarlandığı ve üç ayrı renkte çerçeve çizildiğini kaydetti.

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Habib, "Kullanılan kağıtlar da sarı. O zamanlarda medreselerde kağıda safran ile sarı renk verilirdi. Çünkü sarı renk gözü yormadığı için o zamanlar tercih ediliyordu." ifadelerini kullandı.

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Bu eserin ne zaman yazılmaya başlandığının bilinmediğini belirten Habib, ancak hattat Dareyani'nin, hicri 1304 tarihini yazdığını bunun da miladi 1883'e denk geldiğini vurguladı.

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"Ya Rabbi, (Osmanlı) sultanlarımıza zafer ruhu bağışla"

Habib, Kur'an-ı Kerim'in girişinde bulunan "Ya Rabbi, sultanlarımıza zafer ruhu bağışla, askeri güçlerimize başarı nasip et" duasının Osmanlı sultanları için yapıldığını söyledi.

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Kur'an-ı Kerim'i yıllardır büyük bir özveriyle koruyan Habib, "Bu eser bize miras kaldı ve onu korumakla görevliyiz. Irak Müzesi de yüksek para karşılığında almak istedi ancak bunu kabul etmedik." diye konuştu.

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