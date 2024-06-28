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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 12:47

Osmanlı yadigarı! 150 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim özenle korunuyor

Irak'ın Halepçe kentinde yaklaşık 150 yıl önce elle yazılan Kur'an-ı Kerim, bölge halkı tarafından özenle korunmaya devam ediyor.

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