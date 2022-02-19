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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:39

Omicron'un alt varyantı ciddi hastalıklara neden oluyor

Omicron corona virüs varyantının alt mutasyonu olan BA.2 virüsünün diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılmasının yanı sıra daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Japonya'da yapılan araştırmada, BA.2'nin virüse karşı sahip olunan tedavileri engelleme yeteneği de olduğunun altı çizildi.

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